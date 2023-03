Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Auld işğaldan azad olunmuş Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsinə gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə tviterdə yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.