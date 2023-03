Hacı Nurandan Afaqla bağlı paylaşım: "Hamının onun üçün dua etməsini diləyirəm"

Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı Afaq Gəncəli səhhətində problem yarandığının bildirərək Xəzər Tv-də yayımlanan "Səhər mərkəzi" verilişindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hacı Nuran Hüseynov instaqram səhifəsində tanınmış aparıcı ilə bağlı paylaşım edib: "Ürəyində böyük bir dərdi var onun, amma bunu içində çəkib həmişə. Dərdlər onu möhkəm edib. Mən heç Afaqı qəmli, qanıqara görmədim. Həmişə şad-xürrəm olub Afaq. Göz yaşını içinə axıdıb, qəhərini boğazında boğub. Elə içinə axıtdığı göz yaşı, boğazında düyünlənən qəhər onun səhhətində problemlər yaratdı. Afaq Gəncəli sağlamlığı ilə sınağa çəkilib”, – deyə Hüseynov yazıb.

O, hamıdan A. Gəncəli üçün dua etməyi xahiş edib.

