Xəbər verdiyimiz kimi, Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Auld işğaldan azad olunmuş Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Horadizdən paylaşım edərək bunları qeyd edib: "Horadiz qəşəngdir. Burada artıq 25 dərəcədir!".

