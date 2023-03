Dünyanın nüfuzlu anti-aging tədqiqatçıları Bakıda bir araya gəliblər - FOTOLAR

Bakıda "Viva La Vida" Beynəlxalq uzunömürlülük Konqresində iştirak etmək üçün dünyanın tanınmış fəal uzunömürlülük mütəxəssisləri ilə mətbuat konfransı keçirilib. Xatırladaq ki, Konqresin özü martın 16-17-də Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Baku Marriott Hotel Boulevard-da keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, mətbuat konfransı çərçivəsində əlamətdar hadisələr baş verib. Tezliklə Xəzər dənizinin sahilində Azərbaycanda "gələcəyin təbabəti"konsepsiyasına tam uyğun olacaq Caspi Mayr sağlamlıq kompleksi öz qapılarını açacaq. Bu barədə Azərbaycanda "Medline", "Sea Breeze Anti Age", "Ambassade de la beaute" kimi tibbi və "anti-age" təsisatlarını idarə edən "Bioscience Medicine" şirkəti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb, indi isə müqavilə həm Caspi Mayr, həm də digər tərəfdən, tanınmış dünya sağlamlıq sistemi olan Mayr Medicine ilə da bağlanıb.

Sazişin icrası nəticəsində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bir çox beynəlxalq mükafatlar almış və ən yaxşısı kimi tanınan patentləşdirilmiş detoks proqramından, həmçinin bioloji yaşı azaltmaq üçün unikal uzunömürlülük proqramından keçmək mümkün olacaq.

Ümumiyyətlə, uzun, keyfiyyətli və xoşbəxt yaşamaq fikri, Caspı Mayr Residence – də yerləşə biləcək insanları birləşdirəcəkdir-bu, bütün həyat tərzini birləşdirən bütöv bir cəmiyyətdir.

Dünyaca məşhur Mayr sağlamlıq sisteminin banisi avstriyalı Doktor Aleks Vitasek qeyd edib ki, Mayr Medicine-in indi Azərbaycana gəlməsinə çox sevinir.

- Düzgün qidalanma, sağlam həzm, bədənin yumşaq təmizlənməsi, canlılığın artması sağlamlığın açarıdır. Avropa terapiyası üçün xarakterik olan insan orqanizminə vahid yanaşma tətbiq edirik, onu müasir tibbin ən son nailiyyətləri ilə birləşdiririk.

Bundan əlavə, "Bioscience Medicine" ilə Avropada ilk tam ixtisaslaşmış funksional tibb laboratoriyası olan Nordic Laboratories ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanıb.

Beləliklə, tezliklə Azərbaycanda da funksional tibbin qabaqcıl nailiyyətlərinə uyğun ultra dəqiq diaqnostika mümkün olacaq. Respublikamızda belə imkanların olması böyük uğurdur.

Konqres iştirakçılarından biri inteqrativ fərdiləşdirilmiş Tibb ideoloqu Chris More (Böyük Britaniya) olacaq. Nordic Laboratories və Avropadakı Nordic Clinic klinikalar şəbəkəsinin qurucusudur.

- Bu gün bağlanmış müqavilə çərçivəsində Azərbaycanda orqanizmin ultra dəqiq diaqnostikasının aparılması üçün imkanlar yaranır. Şəxsən mənim üçün bu cür əməkdaşlığın unikallığı ondan ibarətdir ki, Qərb və Şərq təcrübəsi praktikada birləşdiriləcəkdir, - Chris more bildirib.

Qarşıdan gələn hadisənin – "Viva La Vida" Beynəlxalq uzunömürlülük Konqresinin əsas ideyası insanları bu gün dünyada anti - aging tibb sahəsində təklif olunanlarla tanış etməkdir. Bu gün həyatınızda tətbiq oluna biləcək sadə və mürəkkəb vasitələr təklif ediləcəkdir. Bunlar praktik təcrübə və həll yollarıdır, hər biri öz qaydasında, aktiv uzunömürlülük problemlərini həll edir. Konqresdə iştirak edəcək müxtəlif ölkələrin nüfuzlu mütəxəssisləri rahat uzunömürlülük üzrə Dünya tədqiqatlarının başlanğıcında dayanan insanlardır.

Mətbuat konfransında, bədənin yaşlanma prosesini dayandırmaq üçün öz genomunu dəyişdirməyə qərar verən dünyada ilk olan Elizabeth Parrish (ABŞ) da iştirak etdi. Bu möhtəşəm bir təcrübədir, təcrübələrin nəticələri alimləri və ictimaiyyəti çox təəccübləndirdi. Və bu inanılmaz bir elmi irəliləyiş hesab edilə bilər.

- Düzdür, insanlar hələ də gen terapiyasına müraciət etməkdən qorxurlar, bunu qadağan olunmuş bir şey hesab edirlər. Ancaq əminəm ki, bu istiqamətdir təbii təkamül mərhələsi daha sağlam olmaq və daha keyfiyyətli yaşamaqdır" dedi.

Elizabeth Parrish, gen terapiyası ilə müxtəlif xəstəlikləri olan uşaqlara necə kömək etdiklərini də izah etdi. Ayrıca, bu təcrübə Alzheimer xəstəliyində yaxşı nəticələr göstərir.

Dünyada daha çox "bioidentik hormonların atası" kimi tanınan Belçikadan olan Dr Thierry Ertog, hormon terapiyasının vacibliyini qeyd etdi. Qadın və kişi uzunömürlülüyünü təşviq edən müasir üsuldur.

"Anlamaq lazımdır ki, nəinki yaşlanma prosesini ləngidə bilərik, həm də zamanı geri çevirə bilərik. Bu, insanların həyat tərzini və qidalanmasını dəyişdirməsi şərti ilə mümkündür. Hormon terapiyası vasitəsilə hormonlara təsir edirik və bədəndəki balanssızlıqları bərabərləşdiririk. Nəticə demək olar ki, dərhal hiss olunur – həm xarici (qırışlar hamarlanır, digər yaşlanma əlamətləri yox olur), həm də daxili (enerji dolğunluğu, iş qabiliyyəti, yaşamaq istəyi artır) dedi.

Öz növbəsində, "uzunömürlülüyə Yol Xəritəsi" bestsellerinin müəllifi olan ABŞ-dan Dr. Yuliya Yusipova hesab edir ki, mütəxəssislər üçün profil təhsili böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu təhsil mümkün qədər təsirli və sübutlu olmalıdır.

- Mən bunu çox yaxşı bilirəm, çünki Avropa uzunömürlülük Universitetinin yaranmasının başlanğıcında müxtəlif yanaşmaları - dəlillərə əsaslanan təbabəti, funksional yanaşmanı, inteqrativ yanaşmanı birləşdirdik, məlumatların dəqiq təhlilini və fərdiləşdirilmiş nəticə əldə etmək imkanını əlavə etdik.

Onkologiya, diabet, ürək - damar xəstəlikləri, neyrodegenerativ pozğunluqlar kimi patologiyaların inkişafını gözləyən çox sayda insan uzun və keyfiyyətli bir həyat şansı qazanır. Və öyrənmək üçün vacib və lazım olan başqa bir istiqamət yaşlanma əleyhinədir, – Yulia Yusipova dedi.

"Viva La Vida" Beynəlxalq uzunömürlülük Konqresi çərçivəsində anti-aging məsələlərinə həsr olunmuş sərgi keçiriləcək. Burada yaşlanma əleyhinə sahədə təklif olunan innovativ xidmətlər və həllər ilə tanış olmaq mümkün olacaq.

"Viva La Vida" konqresinin təşkilatçıları qismində Bakıda İnsan Sağlamlığı və uzunömürlülüyü məsələlərinə vahid yanaşmanın ideoloqu olan iki qadının çıxış etməsi əlamətdardır:

Həcər CƏFƏROVA, Sea Breeze Yaşlanma Əleyhinə Mərkəzinin təsisçisi, SPA və Wellness üzrə ixtisaslaşmış akkreditə olunmuş peşəkar akademiya - AWWA (Aesthetic & Wellness World Academy) və Estetik və Sağlamlıq Assosiasiyasının təsisçisidir.

Elona ANSONE, uzunömürlülük mərkəzləri, Medical Spa və Wellness mərkəzlərinin inkişafı ilə məşğul olan Possumus inkişaf şirkətinin qurucusudur. Zehni sağlamlıq və bədən mərkəzli Terapiya Mütəxəssisidir.

Tədbirin keçirilməsində əsas tərəfdaş - Xəzər dənizinin mənzərəli sahilində unikal kurort kompleksi olan Sea Breeze Resort - dur.

Həcər Cəfərovanın sözlərinə görə, Azərbaycan uzunömürlülük texnologiyalarının inkişafına və tətbiqinə hazırdır. Respublikada artıq fiziki və zehni bərpa üçün vahid bir yanaşma yolu ilə uzunömürlülük yolunda insanların tibb və təcrübələrini yenidən nəzərdən keçirilməsi prosesi davam edir.

Elona Ansone isə əmindir ki, biz bu təşəbbüslərlə Şərqlə Qərbin mövcud təcrübəsini və qabaqcıl texnologiyalarını birləşdiririk. Və bu, sağlamlığımız üçün tətbiq edə biləcəyimiz ən yaxşı üsuldur və bununla da bizi yeni, uzun və keyfiyyətli həyata dəvət edir.

