Müğənni Nəfəsin şou aləmində qohumu olduğu üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu müğənni özü "Xəzər" telakanalındakı verlişlərdən birində qonaq olarkən deyib.

Nəfəs bildirib ki, müğənni Meydan Əsgərov ona çox doğma bir insandır:

"Bizi həm qan bağı - qohumluq birləşdirir, həm sənət birləşdirir, həm də dostluq. Meydan Əsgərov mənim qohumumdur, anamın dayısıdır və mənim də dayım sayılır. Böyük dayımdır, belə deyim".

