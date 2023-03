“Mançester Yunayted”in aşağı yaş qrupunda oynayan Amir İbragimovun ayə oxuduğunu əks etdirən video sosial mediada gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, video ən çox izlənilənlər arasında yer alıb. Video maraqla qarşılanıb.

