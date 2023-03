Necə qərar verəcəyi maraqla gözlənirdi - Bu klubu seçdi

PSJ-nin hücumçusu Lionel Messi “Barselona”ya qayıtmağa hazırdır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, bunu jurnalist Joan Fontes bildirib. Onun sözlərinə görə, hücumçu keçidə razılıq verib, lakin indi hər şey kataloniyalıların hazırladığı təklifdən asılıdır.

35 yaşlı argentinalı hücumçunun “Barselona”nın prezidenti Joan Laporta ilə danışdığı deyilir. O, komandanı tərk edərək PSJ-yə getməyə vadar edən hallara görə futbolçudan üzr istəyib.

Futbolçunun həyat yoldaşı və uşaqlarının da “Barselona”ya qayıtmaq istədiyi bildirilir.

Messinin PSJ ilə hazırkı müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır. Eyni zamanda, daha əvvəl parislilərin futbolçunu saxlamaq istədiyi bildirilirdi.

