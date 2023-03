Bir müddətdir küsülü olan aparıcı İlkin Həsəni və influenser həyat yoldaşı Aysel Həsəni barışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar bir müddət idi ki, bir-birini instaqramda izləmədən çıxararaq birgə fotolarını da silmişdilər.

Cütlük bir-birini yenidən izləməyə alıblar. Aysel İlkinlə əl-ələ tutduğu fotosunu sosial mediada paylaşıb.

Qeyd edək ki, cütlük 2017-ci ildə evlənib, onların Alisa adlı qızı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.