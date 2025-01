"Azər Baxşəliyev hələ də süni tənəffüs aparatındadır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dostu, aparıcı İlkin Həsənli sosial şəbəkə hesabında yazıb.

O, "Bu gecə möcüzənin baş verə biləcəyi son gecədir", - deyə qeyd edib.

