"Alimlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün addımlar atılır. Onların daha münasib şərtlərlə və ipoteka ilə mənzil almaları mümkün olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Xəzər Tv"yə AMEA-nın prezidenti İsa Həbibbəyli bildirib.

O əlavə edib ki, bu yolla gənc alimlərin mənzil sahibləri olması daha əlçatan olacaq.

Ətraflı videomaterialda izləyə bilərsiniz:

