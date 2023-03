Baş məşqçi təklifindən imtina edən Fatih Terim tanınmış klubu alır

Türkiyə millisinin və "Qalatasaray"ın sabiq baş məşqçisi Fatih Terim "Bodrumspor" klubunu ala bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, 70 yaşlı mütəxəssis artıq I Liqa təmsilçisi ilə danışıqlara başlayıb.

"Trabzonspor"un yeni prezidenti Ertuğrul Doğan Terimi baş məşqçi postuna gətirmək istəsə də, bu gerçəkləşməyib.

Qeyd edək ki, Fatih Terim 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013 və 2017-2021-ci illərdə "Qalatasaray"da, 1993-1996, 2005-2009 və 2013-2017-ci illərdə Türkiyə millisində işləyib. "Bodrumspor"un hazırkı rəhbəri Ali Şafak Öztürkdür.

