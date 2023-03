Telefondan VAR kimi istifadə edən hakim barədə gözlənilməz qərar verildi /VİDEO

Misirin futbol üzrə 2-ci liqasında hakim qalmaqalı ilə bağlı qərar verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, azarkeşin mobil telefonundan VAR kimi istifadə edən Mohamed Farouk hakimlikdən uzaqlaşdırılıb.

Qeyd edək ki, “Suez sc” ilə “Al-Nasr” arasında keçirilən oyunun 90-cı dəqiqəsində hesab 2-1 meydan sahiblərinin xeyrinə olarkən, qonaqlar qol vurub. Hakim əvvəlcə qolu qeydə alsa da, sonra epizodun təkrarını telefonda izləyəndən sonra əllə oyuna görə qolu ləğv edib. Oyun 3-1 meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb. Misirin futbol üzrə 2-ci liqasında VAR-dan istifadə edilmir.

