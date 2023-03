Türkiyədəki zəlzələni bilən elm adamı növbəti fəlakətin yerini açıqladı

Kahramanmaraşdakı zəlzələlərlə bağlı dəqiq proqnozu ilə tanınan avstraliyalı elm adamı Frank Hoogerbeets planetlərin mövqelərinə əsaslanaraq yeni xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, növbəti güclü zəlzələ ola bilər. Elm adamının sözlərinə görə, ABŞ-ın qərbində, Himalay dağlarının qərbində, İranda, İndoneziya-Sakit okean və Karib hövzəsi bölgələrindən birində zəlzələ ehtimalı var.

Qeyd edək ki, tədqiqatçı əvvəlki açıqlamasında deyib ki, o Yer və planetlərin mövqeləri arasındakı əlaqələr üzərində araşdırmalar aparır. Tədqiqatçı bununla bağlı xüsusi proqram hazırladığını qeyd edib.

