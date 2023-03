"Biz baş verən bu proseslərin hamısını Rusiya ilə razılaşdırmışıq. Nə zaman? 10 noyabr, 2020-ci ildə. Bu sənəddə 3 ölkə başçısının, İlham Əliyevin, Vladimir Putinin, Nikol Paşinyanın imzası, möhürü var. Həmin anlaşmanı pozan Ermənistan tərəfidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Yeni Müsavat" Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu TV Müsavat-ın canlı efirində deyib.

Daha ətraflı videoda:

