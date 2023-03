Meşəyə qaçıb illərlə tək yaşadı: Geri qayıdanda... - İNANILMAZ HADİSƏ / FOTOLAR

Ruandada yaşadığı kənddə fiziki təzyiqə məruz qaldığına görə meşəyə qaçan 23 yaşlı gənc illər sonra evinə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zanziman Ellienin səhhətində problemin olmadığı bildirilir.

Qeyd edək ki, gənc illərlə meşədə tək yaşayıb. Onun necə qidalandığı və həyatda qaldığı maraqla qarşılanıb. Rəsmilər məsələdən xəbər tutandan sonra meşədə axtarışlar başlayıb. Gəncin yeri müəyyən edilib və gənc kəndə geri qaytarılıb.

Gəncin həyatı ilə bağlı sənədli film çəkilir. Sənədli filmdə gənc özü iştirak edir.

