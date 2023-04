Avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən “SOY” prodakşının rəhbəri Oqtay Əliyevin yer aldığı son layihənin tizeri paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əməkdar mədəniyyət işçisi axırıncı dəfə Arb TV-nin “Aclıq oyunları” proqramında iştirak edib.

O, sözügedən yarışda sonuncu dəfə “mən “hə” deyirəm” söyləyib.

Qeyd edək ki, O. Əliyev martın 22-si həyatını itirib.

