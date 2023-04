Papua-Yeni Qvineyada 7.2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

Zəlzələnin episentri əhalisi təxminən 2 min nəfər olan Ambunti şəhərindən 38 kilometr cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələ ocağı 73 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə 2022-ci ilin sentyabrında Papua Yeni Qvineyada 7 baldan yuxarı zəlzələ olub. Yeraltı təkanlar səbəbindən sunami təhlükəsi elan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.