TƏCİLİ: Fazil Mustafaya sui-qəsd edən şəxs saxlanıldı - YENİLƏNİB

00:45 Fazil Mustafaya sui-qəsdlə bağlı saxlanılanlar var - RƏSMİ



Fazil Mustafaya qarşı sui-qəsddə şübhəli bilinən şəxsin saxlanılması haqda xəbər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə haqqın.az saytı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, şübhəli şəxs Qaradağ rayonu ərazisində saxlanılıb.

***

DİN-in Mətbuat Xidmətinin KİV və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev globalinfo.az-a açıqlamasında hələ ki məsələ ilə bağlı rəsmi məlumatın olmadığını bildirib.

Globalinfo.az-ın özəl mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə millət vəkilinə sui-qəsdi həyata keçirən şəxs iki gün öncə saxlanılıb. Bunun ictimailəşməməsinin səbəbi sırf əməliyyat hərəkəti ilə bağlı olub.

Məlumatda saxlanılanların bir neçə nəfər olduğu iddia edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.