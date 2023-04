Papua-Yeni Qvineyada 7 böyüklükdə zəlzələ olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ABŞ Geologiya Araşdırmaları Qurumu ölkənin cənub-şərqindəki Kainntu bölgəsində baş verən zəlzələni 90 km dərinlikdə aşkarlayıb.

Ölən və xəsarət alanlarla bağlı məlumat yoxdur.



