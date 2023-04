Xəbər verdiyimiz kimi, Milli Məclisin sabahkı iclasının gündəliyi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə “İnam İmdad oğlu Kərimov Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi hakiminin təyin olunması haqqında” məsələ daxil edilib.

Qeyd edək ki, İnam Kərimov hazırda kənd təsərrüfatı naziridir.

