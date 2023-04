Əməkdar artist Ədalət Şükürov qeyri-adi bacarığını nümayiş etdirib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, illüziya sənətinə marağı olan müğənni güc tətbiq etmədən metal qaşığı əyib.

Sözügedən görüntülər şou-biznes nümayəndələrini də təəccübləndirib.

