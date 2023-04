"Azəriqaz”ın “Açıq mikrofon” aksiyası davam edir

SOCAR “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin “Açıq mikrofon” aksiyası davam edir. Növbəti həftə (10-11.04.2023 və 13-14.04.2023 tarixləri) saat 11:00-dan 12:00-dək daha 4 rayonda vətəndaşlarla “Açıq mikrofon” aksiyası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiya həftənin 1-ci günü #Kürdəmir rayonunda (Heydər Əliyev Parkı), 2-ci günü #İsmayıllı rayonunda (Heydər Əliyev Parkı), 4-cü günü #Ucar rayonunda (Heydər Əliyev Parkı), 5-ci günü isə #Göyçay rayonunda (Əli Kərim adına şəhər Parkı) baş tutacaq.

Vətəndaşlar qeyd olunan ünvanlara yaxınlaşaraq “Açıq mikrofon” aksiyasının imkanlarından maksimum istifadə edərək, öz problem və təkliflərini rahat şəkildə ifadə edə bilərlər.

