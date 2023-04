Məlum olduğu kimi, bir müddətdir Muğanlı-İsmayıllı-Qəbələ avtomobil yolu yenidən qurulur.

Metbuat.az xəbər verir ki, AzTV bununla bağlı reportaj hazırlayıb.

Muğanlı-İsmayıllı-Qəbələ avtomobil yolu mürəkkəb relyefli, seysmik baxımdan aktiv ərazidən keçir. Yolun 40 km-lik hissəsində, Ağsu aşırımında torpaq sürüşmələri indi də davam edir. Nəticədə nəqliyyatın hərəkəti üçün təhlükə yaranır. Bu vəziyyəti dəyişmək üçün yol yenidən qurulur.

Daha ətraflı videoreportajda:

