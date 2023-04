Türkiyənin "Qalatasaray" klubu ulduz futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi Fransa "Marsel"ində çıxış edən 34 yaşlı futbolçu Aleksis Sançeslə danışıq aparır.

Qeyd edək ki, Sançes karyerası ərzində "Barselona", "Arsenal", "Mançester Yunayted" və "İnter" kimi klublarda çıxış edib.



