Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində törətdiyi təxribat nəticəsində 4 hərbçisini itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, atışma zamanı Ermənistan ordusunun 6 hərbi qulluqçusu yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.