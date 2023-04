Xəbər verdiyimiz kimi, Xətai rayonu 3 nömrəli Uşaq evinin direktoru Məhbubə Hüseynova işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı aparıcı-prodüser Tarix Əliyev (Tolik) video yayımlayıb.

Sevindiyini deyən Tolik "Günün ən xoş xəbəridir. Axır ki, Məhbubə xanım işindən azad edildi. Onun yerinə başqası təyin edildi. Onun bir ana, bacı, xala, valideyn kimi kimsəsiz uşaqlara dəstək olmasını arzulayıram. İnşallah, uşaqlar heç bir problem yaşamazlar", - deyə sevinib.

