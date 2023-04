Buraxılış imtahanında ən yüksək balı bu 4 qız topladı - FOTO

Məlum olduğu kimi, martın 12-də keçirilən buraxılış imtahanın nəticələri açıqlanıb.

Metbuatr.az xəbər verir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzindən "Qafqazinfo”ya verilən məlumata görə, imtahanda 297.5 bal toplamaqla yüksək nəticə göstərən 4 abituriyent var:

Abışova Fidan Yusif qızı - Bakı şəhər Nəsimi rayon Texniki-humanitar liseyi;

Cəfərzadə Taliə Cavid qızı - Bakı şəhər Nəsimi rayon Texniki-humanitar liseyi;

Mürşüdlü Nəzrin Elxan qızı - Səbail rayon 160 nömrəli Klassik gimnaziya;

Quliyeva Ləman Sənan qızı - Sabunçu rayon 169 nömrəli orta məktəb.

Texniki-humanitar liseyin tələbəsi Taliə Cəfərzadə saytımıza açıqlamasında həkim olmaq istədiyini bildirib: "Bu 3 fəndən yüksək nəticəni müəlimlərimin sayəsində qazanmışam. Azərbaycan Tibb Universitetinə qəbul olmaq istəyirəm, arzum həkim olmaqdır”.

Nəsimi rayon Texniki-humanitar liseyin məzunu Fidan Abışova isə hansı ixtisası seçəcəyini hələ müəyyənləşdirməyib.

Səbail rayon 160 nömrəli Klassik gimnaziyanın məzunu Nəzrin Mürşüdlü isə ayrıca müəllim yanına getmədiyini, məktəbdə hazırlaşdığını deyir: "Gələcəkdə sahə mühəndisliyi fakültəsində təhsil almaq istəyirəm. Amma hələ hansı universiteti seçməyimlə bağlı qərar verməmişəm”.

Qeyd edək ki, bu buraxılış imtahanında 300 ballıq maksimum nəticə qeydə alınmayıb.

