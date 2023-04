Aşıq Samirə Əliyeva bu dəfə makiyajsız fotolarını yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi sosial mediada “Makiyajsız” başlığı ilə şəklini paylaşıb. Samirənin paylaşımı maraqla qarşılanıb, izləyiciləri onu tərif atəşinə tutub.

Həmin fotoları təqdim edirik:

