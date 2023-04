Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı, Azərbaycan Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif olunan Günay Əliyeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial mediada yayılıb.

Qadının xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Günay Əliyeva Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Rəşad Əliyevin həyat yoldaşı olub.

Allah rəhmət eləsin!

