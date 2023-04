7,3 bal gücündə zəlzələ baş verdi - Sunami xəbərdarlığı edildi / VİDEO

İndoneziyanın Sumatra adasının qərbində rixter cədvəli üzrə 7,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İndoneziyanın Meteorologiya, İqlim və Geofizika agentliyi məlumat verib. Məlumata görə, agentlik sunami xəbərdarlığı elan edin. Sakinlərə sahilyanı ərazilərdən uzaqlaşmaq barədə çağırış edilib. Sosial mediada sunaminin sahilə çatdığı barədə video paylaşılıb.

Dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur. Hakim dairələr bölgəyə xilasedicilər cəlb edib. Bəzi mənbələr zəlzələnin gücünü 7,1 bal açıqlayıb.

