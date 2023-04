"Real Madrid"ə gedəcəyi gözlənilən məşqçidən GÖZLƏNİLMƏZ SEÇİM

İngiltərənin “Çelsi” klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə italiyalı insayder Fabritsio Romano sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Onun sözlərinə görə, London təmsilçisi Mauritsio Poçettino ilə ilkin müqavilə imzalayıb. Xırda detallar da həllini tapdıqdan sonra argentinalı mütəxəssis rəsmi sözləşməyə qol çəkəcək. O, iyunda komandanın sükanı arxasına keçəcək.

Qeyd edək ki, Mauritsio Poçettino son olaraq 2021/2022 mövsümündə Fransanın PSJ klubuna rəhbərlik edib. Onun "Real Madrid"ə gedəcəyi barədə iddialar səslənirdi

