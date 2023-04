Ronaldonun ailəsində şok - Sevgili olmaqdan beziblər, ayrılırlar

"Mançester Yunayted"dən ayrılandan sonra karyerasını "Əl Nəssr"də davam etdirən Kriştiano Ronaldo həm meydanda, həm də meydandan kənarda çətin durum yaşayır.

Metbuat.az “Goal”a istinadən xəbər verir ki, meydançada və getdiyi məkanlarda 'Messi' şüarları ilə üzləşən və bəzən bu şüarlara reaksiya verən Ronaldonun şəxsi həyatında da problemlər var. “Mundo Depotivo”nun məlumatına görə, Kriştiano Ronaldo ilə Corgina Rodriges arasındakı münasibətlər gərgindir. Ronaldonun sevgilisi ilə münasibətdən sıxıldığı irəli sürülür.

Həmçinin Ronaldonun sevgilisinin çoxlu alış-veriş etməsindən və başqa işlə məşğul olmamasından narazı olduğu qeyd edilir. İddialara görə, 8 ildir birlikdə olan cütlük ayrılmaq üzrədir. Məlumata görə, tərəflər ayrılarsa Kriştiano Ronaldo Corgina Rodrigesə 350 milyon avro ödəyə bilər. Bu pul Ronaldonun sərvətinin 35 faizinə bərabərdir.

