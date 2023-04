"Aston Martin" komandasının pilotu Fernando Alonso Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisində podiumdan kənarda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ispaniyalı pilot cari mövsüm ilk dəfədir ilk üçlükdə yer almayıb. Belə ki, pilot Bəhreyn, Səudiyyə Ərəbistanı və Avstraliya Qran-prilərində üçüncü olub.

Hazırda aktivində 60 xal olan F.Alonso pilotların sıralamasınd ada üçüncü pillədə yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.