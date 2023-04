Türkiyəli tanınmış müğənni Seda Sayan bir neçə gün əvvəl estetik etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, üz gərmə əməliyyatı keçirən sənətçi ötən gün həyat yoldaşı Çağlar Öktenlə dostlarından birinin toyunda işitrak edib.

Sosial şəbəkədə fotosu yayılan müğənninin estetikdən sonrakı halı izləyicilər tərəfindən çox bəyənilib.

