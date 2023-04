Almaniya Bundesliqasında XXX turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Bavariya" öz meydanında "Herta"nı iki cavabsız qolla məğlub edib - 2:0.

Münhenlilərin heyətində Serji Qnabri və Kinqsli Koman fərqləniblər. Qələbə sayəsində xallarını 62-yə çatdıran "Bavariya" bir həftə əvvəl əldən verdiyi liderliyi geri qaytarıb. İkinci "Borussiya"nı 61 xalı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.