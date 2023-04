Dünyanın diqqəti Türkiyədə: Qardaş ölkə sabah tarix yazacaq - VİDEO

Son zamanlar həyata keçirilən unikal aviasiya məhsulları Cümhuriyyətin 100 illik yubileyində ictimaiyyətə təqdim olunacaq.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin son dövrlərdə həyata keçirdiyi və mühüm mərhələləri geridə qoyan milli layihələr üçün möhtəşəm təqdimat keçiriləcək.

Bildirilir ki, sabah Türk Aerokosmik Sənayesinin Kahramankazanda yerləşən kampusunda Türk aviasiya sənayesi üçün tarixi bir günə imza atılacaq.

Türk mühəndis və texniki işçilərinin bir müddətdir üzərində çalışdıqları təyyarə, vertolyot və pilotsuz döyüş təyyarəsi layihələri “Gələcəyin Əsrin lansmanı” proqramı ilə ictimaiyyətə təqdim olunacaq.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı gözlənilən mərasimdə Cümhuriyyətin 100-cü və 50-ci ildönümündə həyata keçirilən Milli Döyüş Təyyarələri, HURJET, ATAK-2 və ANKA-3 orijinal aviasiya məhsulları Türk Havaçılıq və Kosmos Sənayesinin quruluşu tanıtılacaq.

Ötən dövrdə bu layihələrdə mühüm mərhələlər geridə qalıb.

