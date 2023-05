Quru sərhədlərimiz bağlıdır: Bəs Ermənistandan gələnlər niyə buraxılır?

Şərti Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində bir həftə əvvəl “Laçın” sərhəd-keçid məntəqəsi quraşdırılıb. Dünəndən bu məntəqə protokol qaydaları üzrə tam formada fəaliyyəti həyata keçirir.

Azərbaycan tərəfinin yaydığı videogörüntülərdə erməniəsilli Azərbaycan vətəndaşlarının sərhəd-keçid məntəqəsini necə keçdiyi görünür - mütəşəkkil və intizamlı, qarşılıqlı nəzakət mühitində. Azərbaycan sərhədçiləri yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirirlər.

Lakin bu videogörüntülər Azərbaycan cəmiyyətində suallar doğurub. Onlardan biri budur: “Əgər Azərbaycanın quru sərhədləri bağlıdırsa, ermənilərin şəxsi avtomobilləri ilə Qarabağ regionuna daxil olmaları, yaxud oranı tərk etmələri niyə istisna edilir?

Ədalətli sualdır və Caliber.az buna daha geniş kontekstdə cavab verməyə çalışıb.

Əvvəla, indi Azərbaycan üçün ən vacib məsələ Ermənistanın fəal şəkildə təbliğ etdiyi “blokada nağılı”nı qırmaqdır. Sərhəd-keçid məntəqəsi işləyir, insanların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir, nəqliyyat yoxlanılır, keçid təmin edilir. Yeri gəlmişkən, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də ABŞ dövlət katibi Antoni Blinkenlə telefon danışığında bildirib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, “Laçın” sərhəd-keçid məntəqəsinin yaradılmasında məqsəd nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırmaq deyil, əksinə, nəzarəti təmin etməkdir və insanlar artıq bu keçid məntəqəsindən istifadə edirlər.

İkincisi, hələ sərhəd-keçid məntəqəsi işə düşməmişdən əvvəl ermənilər Rusiya sülhməramlı kontingenti (RSK) və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin (BQXK) müşayiəti ilə Azərbaycan ərazisinə daxil olurdular. Yəni əvvəllər də onlar üçün müəyyən “istisnalar” rejimi işləyirdi.

Üçüncüsü, RSK-nın Qarabağdakı müvəqqəti məsuliyyət zonasına gələn vətəndaşlar Azərbaycanın digər əhalisi üçün epidemioloji təhlükə yaratmırlar, çünki onlar hazırkı mərhələdə cəmiyyətimizə inteqrasiya olmayıblar.

Nəhayət, dördüncüsü, 2020-ci ilin noyabrına qədər biz Şuşa haqqında ancaq xəyal qururduq, Laçın yolunda sərhəd-keçid məntəqəsi ideyası real görünmürdü. Hər şeyin öz vaxtı var, hər şey addım-addım düzələcək. Azərbaycan Prezidenti nəyi, nə vaxt və necə edəcəyini bilir.

