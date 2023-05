"Türkiyə kəşfiyyatı Suriyada İŞİD liderini məhv edib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib.

"Türkiyə kəşfiyyatı uzun müddət idi İŞİD-in qondarma lideri Əbu Hüseyn əl-Qureyşini izləyirdi. Bu şəxs dünən MİT-in (Milli İstihbarat Təşkilatı) Suriyada keçirdiyi əməliyyatla zərərsizləşdirilib", - Türkiyə lideri deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.