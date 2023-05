Xalq artisti Rafiq Hüseynovun qızı Leyli Hüseynli bundan sonra CBC TV-də çalışacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Leyli Hüseynli sosial media hesabında bildirib. O, çəkilişdən görüntülərini paylaşıb.

Qeyd edək ki, Leyli Hüseynli bundan əvvəl AzTV-də işləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.