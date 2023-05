Rusiyadan Ermənistana təbii qaz nəqli müvəqqəti dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Qazprom" məlumat yayıb.

Şirkətin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, nəqlin dayandırılması 1-4 may tarixlərində "Şimali Qafqaz-Zaqafqaziya" qaz kəmərində nəzərdə tutulan təmir işləri əlaqədardır.

Ermənistan istehlakçılarının qaz təchizatı ehtiyat daxili ehtiyatlar hesabına həyata keçirilir.

