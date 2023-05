Serbiyada məktəbə silahlı hücum olub.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, paytaxt Belqradda baş verən hadisə zamanı azı 8 nəfər ölüb.

Hücumu məktəbdə oxuyan şagirdlərdən birinin törətdiyi bildirilir.

Hadisənin detalları barədə məlumat verilmir.

