PSJ rəhbərliyindən icazəsiz Səudiyyə Ərəbistanına getdiyi üçün iki həftəlik cəzalandırılan Lionel Messi əleyhinə etiraz askiyası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, PSJ-nin bazasının qarşısına toplaşan PSJ fanatları Messini tənqid edib. Messinin son davranışlarından narazı olan fransız azarkeşlər, Messinin əleyhinə təhqiredici şüarlar səsləndiriblər. Mütəxəssislər qeyd edir ki, Messi ilk dəfədir belə etirazla üzləşir.

