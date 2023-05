“Liviyada, Suriyada, 30 ildən sonra işğaldan azad edilən Qarabağda olduğu kimi lazım olanda bütün imkanlarımızla qardaşlarımızın yanında dayanacağıq”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Twitter” hesabında yazıb.

O, diplomatların səyləri ilə Türkiyənin özünə inamlı, təşəbbüskar və humanist xarici siyasət praktikasını həyata keçirdiyini vurğulayıb.

