14 may seçkiləri üçün Türkiyənin xaricdəki nümayəndəlik və gömrüklərdə səsvermə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ali Seçki Qurumunun məlumatına görə, səsvermədə iştirak edənlərin sayı 1 milyon 227 min 230-a çatıb. Ali Seçki Qurumundan bildirilib ki, səsvermə prosesi çərçivəsində xarici nümayəndəliklərdə 1 milyon 83 min 684, gömrük qapılarında isə 82 min 285 seçici səs verib.

