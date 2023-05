Ağır vəziyyətdə xəstəxanada yatan Xalq artisti Mələkxanım Eyyubovanın gəlini evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçinin oğlu Cəfər və qızı Nəzrin paylaşım edib.

Cəfər Nəcəfov sosial media hesabında Mərkəzi Gömrük Hospitalına və həkimlərə təşəkkürünü bildirib.

Qeyd edək ki, Səadət Nəcəfovanın böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. Vəziyyəti ağır olduğundan o, aprelin 28-də qəfil xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.