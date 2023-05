Təranə Səmədovanın məhkəmə görüntüləri yayıldı - VİDEO

Bakıda hədə-qorxu ilə tələb etmədə təqsirləndirilən prodüser Təranə Səmədova və onun tanışı Rasim Həsənovun məhkəmədən görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az pravda.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülər "İN Media" youtube kanalında paylaşılıb.

Qeyd edilib ki, hər iki şəxsin cinayət işi hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbinə Məmmədzadənin sədrliyi ilə araşdırılır.

Xatırlatma: İstintaq materiallarında qeyd olunub ki, Təranə ilə Rasim qabaqcadan əlbir olaraq hədə-qorxu gələrək vətəndaşdan pul tələb ediblər.

Aparılan istintaq zamanı müəyyən olunub ki, Təranə Səmədova qeyri-rəsmi ər-arvad kimi yaşadığı Rasimlə birgə ad və soyadı şərti olan Altay Səfirovun fotoşəkillərini əldə edib.

Daha sonra həmin şəxslər fotoşəkilləri Altayın ailə üzvlərinə göstərməklə, yaşadığı məhəllədə yaymaqla, o cümlədən instaqram və digər sosial şəbəkələrində yerləşdirməklə kişini hədələyiblər. Bu yolla onlar Altaydan 3 min manat tələb ediblər.

Beləliklə, ötən ilin noyabrında Təranə ilə Rasim zərərçəkmişdən ümumilikdə 1 100 ABŞ dolları məbləğində pulu hədə-qorxu ilə tələb edərək ələ keçiriblər.



Bundan başqa, onlar təkrarən Altay Səfərovu rüsvayedici fotoşəkillərlə şantaj edərək ondan 1 000 manat pul tələb ediblər. Lakin zərərçəkmiş onlara 130 manat pul verib.

Təranə Səmədova ilə Rasim Həsənov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1-ci (hədə-qorxu ilə tələb etmə, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb, məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

