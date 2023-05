May ayında bu bürclər problem yaşayacaq - Məşhur astroloq açıqladı

May ayında iki bürcün nümayəndələrinin həyatında çətin dövr başlayacaq.

Metbuat.az cebhe.info-ya istinadən xəbər verir ki, bu barəd “Progorod43.ru” portalı rusiyalı astroloq Pavel Qlobaya istinadən yazıb.

Qloba bildirib ki, iki bürcün insanlar çətinliklərlə üzləşəcəklər ki, onları həll etmək asan olmayacaq.

Bu bürclərdən biri Əqrəbdir. Bürcün nümayəndələri ciddi sınaqla üzləşəcəklər, lakin təbiətlərinə görə bunun öhdəsindən gələcəklər. Onlar üçün ən böyük təhlükə maliyyə ilə bağlıdır. Pulla bağlı çətinliklər ola bilər, köhnə borcların da xatırlanması mümkündür. Əhval-ruhiyyə pisdirsə, Əqrəblər yaxınlarını incidə bilərlər və dərhal barışıq əldə etmək mümkün olmayacaq.

Qız bürcü də maliyyə baxımından da təhlükəli bir dövr yaşayır. Onların pulu oğurlana bilər, özləri pul və ya bahalı bir şey itirə bilərlər.

Buna görə də ətrafda baş verənlərə daha diqqətli olmağa dəyər. Bundan əlavə, işdə onlar tapşırıqlarla o qədər “yüklənəəcəklər” ki, onlarla məşğul olmaq bir həftədən çox çəkəcək.

