​O, Türkiyədə öz sahəsinin ən yaxşılarındandır - Estet dentist dr.İlker Topcu

Son dövrlərdə estetikanı da özündə etiva etdiyi üçün daha aktual olan stomotologiya peşəkarlara ehtiyac duyur. Bu sahədə Türkiyənin peşəkar simalarından biri də dr. İlker Topcudur.

Tanınmış dentis Türkiyənin Safranbolu bölgəsində anadan olub. 2005-ci ildə İstanbul Universitetinin stomatologiya fakültəsini bitirən İlker Topcu estetik stomatologiya sahəsində özünü inkişaf etdirib. İmplant dəstəkli protezlərlə işləyən peşəkar dentisin işində smile dizayn, laminat, sirkonium, keramik örtüklər önəmli yer tutur. O, 20 ildən artıqdır ki, dentist olaraq öz işini yüksək səviyyədə yerinə yetirir.

Dr. İlker Topcu eyni zamanda 2019-cu ildə qurulan Dent 360 klinikasının təsisçilərindən biridir. Türkiyənin sağlamlıq turizmi sektorunda liderlərindən olan 360 Dent pasiyentlərə yalnız təbəssüm deyil, eyni zamanda müasir və rahat müalicə mühiti bəxş edir. "Xəstə məmnuniyyəti" prinsipinə əsaslanan “Dent360” klinikası ən son texnologiya ilə təchiz olunub.

