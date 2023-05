Çili prezidenti Qabriel Boric ziyarət etdiyi uşaq parkında gözlənilməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş qurğudan sürüşən Borik içəridə ilişib qalıb. Bir müddət çölə çıxmaqda çətinlik çəkən Borik öz səyləri ilə qurğunun içindən çıxıb. Qabriel Boriçin başına gələn hadisə tamaşaçıların təbəssümünə səbəb olub.

