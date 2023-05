Nizami Kino Mərkəzinin direktoru Leyli Mirzəyeva işdən çıxıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Leyli Mirzəyeva öz ərizəsi ilə vəzifəsini tərk edib.

Xatırladaq ki, Bakı Musiqi Akademiyasının məzunu olan Leyli Mirzəyeva bu vəzifəyə 2016-cı ildə təyin olunub.

